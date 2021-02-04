Повідомлено про підозру депутату Верховної ради Криму, який сприяв окупації півострова

У 2014-му він голосував за прийняття постанов з метою легітимізації дій РФ щодо окупації Криму

У 2014-му він голосував за прийняття постанов з метою легітимізації дій РФ щодо окупації Криму

Фото з відкритих джерел

Депутату Верховної Ради АР Крим, який сприяв окупації Кримського півострова, повідомлено про підозру.

Про це RegioNews повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим і Севастополя.

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя, повідомлено про підозру депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання за ч. 3 ст. 110 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний спільно з іншими депутатами ВР АР Крим проголосував за прийняття ряду постанов з метою легітимізації дій РФ щодо окупації території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконного входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.

Так, 6 березня 2014 року депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання проголосували за незаконну постанову "О проведении общекрымского референдума". 11 березня 2014 року на засіданні ВР АР Крим прийнято незаконну постанову "О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, - зазначається в повідомленні.

Також продовжуючи дії, спрямовані на підтримання окупації півострову та всупереч постанові Верховної Ради України, якою повноваження депутатів парламенту автономії було припинено, 17.03.2014 року депутати проголосували за прийняття постанови "О независимости Крыма" та "О правопреемстве Республики Крым".

Наголошується, що зазначеними рішеннями депутати Верховної Ради АР Крим намагалися створити враження легітимності окупації півострову Крим РФ та нібито вільного волевиявлення громадян України, які мешкали на території АР Крим та м. Севастополя.

Крім того, 25 січня ухвалою Херсонського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу прокуратури автономії щодо надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного.

Загалом, з 99 депутатів, які входили до складу Верховної Ради АР Крим, на момент окупації півострова, 87 особам повідомлено про підозру, до суду скеровано 68 обвинувальних актів, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 жовтня 2020 року в Україні звільнили єдиного засудженого за держзраду депутата ВР Криму. Василя Ганиша звільнили від покарання за станом здоров`я.