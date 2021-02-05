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05 лютого 2021, 12:57 1055

Разумков був відсутній у Раді: ЗМІ дізналися, куди подівся спікер

05 лютого 2021, 12:57 1055
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8 лютого він вже планує повернутися на роботу
8 лютого він вже планує повернутися на роботу
Фото: УНІАН
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Сьогодні, 5 лютого, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков був відсутній на пленарному засіданні парламенту. Він взяв відпустку за свій рахунок.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Политика Страны".

"Відпустка короткострокова. У понеділок (8 лютого, – ред.) він вже буде на роботі", – уточнили у дописі.

Нагадаємо, раніше Разумков розповів, як планує вакцинуватися від коронавірусу.

спікер Верховна Рада парламент Україна відпустка

 
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