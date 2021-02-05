Разумков був відсутній у Раді: ЗМІ дізналися, куди подівся спікер
8 лютого він вже планує повернутися на роботу
8 лютого він вже планує повернутися на роботу
Сьогодні, 5 лютого, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков був відсутній на пленарному засіданні парламенту. Він взяв відпустку за свій рахунок.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Политика Страны".
"Відпустка короткострокова. У понеділок (8 лютого, – ред.) він вже буде на роботі", – уточнили у дописі.
Нагадаємо, раніше Разумков розповів, як планує вакцинуватися від коронавірусу.
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