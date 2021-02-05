Разумков отсутствовал в Раде: СМИ узнали, куда делся спикер
8 февраля он уже планирует вернуться на работу
8 февраля он уже планирует вернуться на работу
Сегодня, 5 февраля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отсутствовал на пленарном заседании парламента. Он взял отпуск за свой счет.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Политика Страны".
"Отпуск краткосрочная. В понедельник (8 февраля, – ред.) он уже будет на работе", – уточнили в сообщении.
Напомним, ранее Разумков рассказал, как планирует вакцинироваться от коронавируса.
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