АМКУ з третьої спроби дозволили розглядати скарги щодо публічних закупівель

Відповідний документ стосується розгляду комітетом скарг у сфері державних закупівель

Відповідний документ стосується розгляду комітетом скарг у сфері державних закупівель

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Верховна Рада з третьої спроби в другому читанні схвалила законопроєкт №3132 про зміни до закону про Антимонопольний комітет України. Він стосується розгляду комітетом скарг у сфері державних закупівель.

Як пише RegioNews, за таке рішення проголосували 245 нардепів.

Закон концептуально переглядає механізм роботи комітету як органу оскарження. Закон про АМКУ доповнюється новою статтею 61. У ній визначені повноваження комітету як органу оскарження у сфері державних закупівель.

Таким чином, в АМКУ створять Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду таких скарг.

Уповноважених призначатиме та звільнятиме глава АМКУ. Порядок конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених визначає комітет.

Кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель становить десять осіб.

Строк повноважень такого уповноваженого становить сім років. Особа не може бути призначена на цю посаду більше ніж на два строки підряд.

Претендент на цю посаду повинен бути громадянином України, мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) (зокрема юридичну і/або економічну, і/або технічну), стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років і вільно володіти державною мовою.

Раніше повідомлялося, що АМКУ порушив справи проти шести регіональних газзбутів.