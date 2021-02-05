АМКУ с третьей попытки позволили рассматривать жалобы относительно публичных закупок

Соответствующий документ касается рассмотрения комитетом жалоб в сфере государственных закупок

Соответствующий документ касается рассмотрения комитетом жалоб в сфере государственных закупок

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Верховная Рада с третьей попытки во втором чтении одобрила законопроект №3132 об изменениях в закон об Антимонопольном комитете Украины. Он касается рассмотрения комитетом жалоб в сфере государственных закупок.

Как пишет RegioNews, за такое решение проголосовали 245 нардепов.

Закон концептуально пересматривает механизм работы комитета как органа обжалования. Закон об АМКУ дополняется новой статьей 61. В ней определены полномочия комитета как органа обжалования в сфере публичных закупок.

Таким образом, в АМКУ создадут Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок в составе не менее трех уполномоченных по рассмотрению таких жалоб.

Уполномоченных будет назначать и увольнять глава АМКУ. Порядок конкурсного отбора и назначения на должности уполномоченных определяет комитет.

Количество уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок составляет десять человек.

Срок полномочий такого уполномоченного составляет семь лет. Лицо не может быть назначено на эту должность более чем на два срока подряд.

Претендент на эту должность должен быть гражданином Украины, иметь высшее образование образовательно-квалификационного уровня магистра (специалиста) (в частности юридическое и/или экономическое, и/или техническое), стаж работы по специальности не менее пяти лет в течение последних десяти лет и свободно владеть госязыком.

Ранее сообщалось, что АМКУ возбудил дела против шести региональных газсбытов.