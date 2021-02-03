Зеленський вже не в лідерах: кому найбільше довіряють українці - опитування

Найбільше респондентів довіряють меру Києва Віталію Кличку

Найбільше респондентів довіряють меру Києва Віталію Кличку

Офіс президента

Наприкінці січня 2021 року українці висловлюють недовіру майже до всіх політиків. Президент Володимир Зеленський втратив першу позицію в рейтингу.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування КМІС.

Найбільше респондентів довіряють меру Києва Віталію Кличку (37,5% довіряють і 51,8% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -14,3%) та Зеленському (35,6% проти 59,6%, баланс -24%).

Далі йдуть експрем'єр-міністр Володимир Гройсман (30,9% проти 54,2%, баланс -23,3%), лідер партії ОПЗЖ Юрій Бойко (28,9% проти 48,4%, баланс -19,5%), шоумен Сергій Притула (27,3% проти 39,1%, баланс -11,8%),

Крім того, у списку спікер парламенту Дмитро Разумков (26,6% проти 28,6%, баланс -2,1%), лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (26,2% проти 69%, баланс -42,8%), лідер радикальної партії Олег Ляшко (25% проти 68,8%, баланс -43,8%), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (22,7% проти 74,4%, баланс -51,7%) та лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (22,3% проти 18,7%, баланс +3,7%). Рівень довіри до інших політиків нижчий 20%.

Якщо порівнювати відсоток тих, хто довіряє політику, з аналогічним показником у грудні 2020 року, найбільші зміни простежуються у випадку: Кличка - ріст з 31,8% до 37,5%, Гройсмана - ріст з 25,4% до 30,9%, Тимошенко - ріст з 16,6% до 26,2%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Нагадаємо, більше 70% людей вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку.