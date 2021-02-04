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04 февраля 2021, 13:19 1384

Зеленский одержал бы победу во втором туре над всеми оппонентами - "Рейтинг"

04 февраля 2021, 13:19 1384
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Среди потенциальных соперников Зеленского - Порошенко, Бойко и Тимошенко
Среди потенциальных соперников Зеленского - Порошенко, Бойко и Тимошенко
Фото: из открытых источников
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В случае проведения второго тура президентских выборов в ближайшее время, действующий президент Украины Владимир Зеленский победил бы всех своих потенциальных соперников во втором туре.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса соцгруппы "Рейтинг".

По результатам моделирования второго тура президентских выборов, Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами.

Так, в паре с пятым президентом Петром Порошенко за Зеленского готовы отдать голоса 56% против 44% у Порошенко.

В паре с нардепом "ОПЗЖ" Юрием Бойко у Зеленского - 60% против 40%, с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко - 55% против 45%.

В возможной паре Бойко-Порошенко - почти паритет: 51% на 49%.

Также отмечается, что при голосовании во втором туре треть респондентов заявили, что не будут голосовать или не определились с выбором.

Ранее сообщалось, Зеленский уже не в лидерах: кому больше всего доверяют украинцы - опрос.

опрос президент рейтинг Владимир Зеленский украинцы

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