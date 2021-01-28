На Миколаївщині перекинулася армійська автівка, є постраждалі
У Миколаївській області злетіла з дороги в кювет і перекинулася армійська вантажівка "МАЗ", в результаті чого постраждали дві людини.
Аварія сталася рано вранці 28 січня на трасі Н-11 "Миколаїв-Дніпро", інформує RegioNews з посиланням на "Новини-N".
За даними видання, автомобіль приписаний до однієї з військових частин спеціального призначення, дислокованої в Одесі.
"МАЗ" рухався трасою, з боку Казанки, в напрямку Кривого Рогу. В районі села Михайлівка Казанківського району водій не впорався з керуванням, автомобіль виїхав за межі проїжджої частини в кювет і перекинувся на бік.
В результаті ДТП постраждали двоє військовослужбовців. З місця події постраждалих забрала "швидка допомога", про їхній стан поки нічого не відомо.
Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині на трасі через негоду перекинувся автобус з пасажирами.