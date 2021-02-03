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03 лютого 2021, 15:00 63

Уряд підтримав постанову про 20% доплат від посадового окладу для медпрацівників закладів освіти

03 лютого 2021, 15:00 63
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні на засіданні Уряду ухвалене рішення про запровадження доплат у розмірі 20% від посадового окладу для медичних працівників закладів освіти з 1 січня 2021 року і до скасування карантину через COVID-19.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет, передає RegioNews.

Міністр освіти поінформував про результати сьогоднішнього засідання уряду стосовно галузі освіти.

Сьогодні на засіданні Уряду ухвалено важливе рішення про запровадження доплат у розмірі 20% від посадового окладу для медичних працівників закладів освіти з 1 січня 2021 року і до скасування карантину через COVID-19, - написав Шкарлет.

Він додав, що команда МОН ініціювала впровадження доплат медпрацівникам "за несприятливі умови праці та підвищений ризик для здоров’я", які нараховуватимуться додатково до суми встановленої мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зарплати вчителів зростуть майже на 20% вже у січні - Кабінет міністрів України затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ.

освіта Кабмін Постанова зарплати Сергій Шкарлет міністр освіти

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