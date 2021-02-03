Зеленский уже не в лидерах: кому больше всего доверяют украинцы - опрос

Больше всего респондентов доверяют мэру Киева Виталию Кличко

Больше всего респондентов доверяют мэру Киева Виталию Кличко

Офис президента

В конце января 2021 года украинцы выражают недоверие почти ко всем политикам. Президент Владимир Зеленский утратил первую позицию в рейтинге.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Больше всего респондентов доверяют мэру Киева Виталию Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%) и Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс -24%).

Далее идут экс-премьер-министр Владимир Гройсман (30,9% против 54,2%, баланс -23,3%), лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко (28,9% против 48,4%, баланс -19,5%), шоумен Сергей Притула (27,3% против 39,1%, баланс -11,8%),

Кроме того, в списке спикер парламента Дмитрий Разумков (26,6% против 28,6%, баланс -2,1%), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (26,2% против 69%, баланс -42,8%), лидер радикальной партии Олег Ляшко (25% против 68,8%, баланс -43,8%), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (22,7% против 74,4%, баланс -51,7%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (22,3% против 18,7%, баланс +3,7%) Уровень доверия к другим политикам ниже 20%.

Если сравнивать процент тех, кто доверяет политику, с аналогичным показателем в декабре 2020 года, наибольшие изменения прослеживаются в случае: Кличко - рост с 31,8% до 37,5%, Гройсмана - рост с 25,4% до 30,9%, Тимошенко - рост с 16,6% до 26,2%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 27 января до 1 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРИ) опрошено 1205 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, больше 70% людей считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении.