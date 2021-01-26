Більше 70% людей вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку

Найменше українців впевнені в правильності курсу на сході та Донбасі країни

Найменше українців впевнені в правильності курсу на сході та Донбасі країни

Фото: з відкритих джерел

В Україні 74% громадян вважають, що справи на сьогоднішній день в країні йдуть у неправильному напрямку. Протилежної думки дотримуються 10%, а 15,7% не змогли визначитися.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

Найменше українців впевнені в правильності курсу на сході країни (6,6%) та на Донбасі (4,6%). Там же найбільше впевнені у неправильності розвитку ситуації в Україні (82,6% і 90,7% відповідно) і найменше вагалися з відповіддю.

Найменше людей вважають, що справи в Україні рухаються в неправильному напрямку, на півдні країни (63,6%), там же переконані в правильності курсу максимальні 15,7% респондентів.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування 22 січня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,1%.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" четверта у рейтингу партій, підтримка Зеленського теж просіла - опитування.