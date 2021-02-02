В НАБУ заявили, что глава ОАСК Вовк снова проигнорировал повестку
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк 1 февраля сначала отказался получить от детективов Национального антикоррупционного бюро ходатайство об отстранении его от должности, а вечером того же дня в очередной раз не прибыл по повестке о вызове в НАБУ.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу НАБУ
"Кроме того, несмотря на вызывающее поведение подозреваемого, НАБУ довело до его сведения содержание вызова в Высший антикоррупционного суда, где 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию в отношении его меры пресечения в виде залога", - сообщили в НАБУ.
Несмотря на системное сопротивление подозреваемых, НАБУ расследует уголовного производства по фактам злоупотреблений судей ОАСК. Следствие направило Генеральному прокурору проекты ходатайств ВРП о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых, а также инициировало перед Генеральным прокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.
"При этом уже на протяжении нескольких месяцев от Генпрокурора нет никаких движений в направлении рассмотрения указанных ходатайств. Этот факт, в свою очередь, лишь подкрепляет правовой нигилизм со стороны подозреваемых, свидетелем которого является все общество", - подчеркнули в НАБУ.
Бюро также обнародовало видео, как детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.
Ранее ВАКС объяснил, почему в деле судьи Вовка не продлили срок расследования.