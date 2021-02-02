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02 февраля 2021, 18:02 208

В НАБУ заявили, что глава ОАСК Вовк снова проигнорировал повестку

02 февраля 2021, 18:02 208
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Бюро также обнародовало видео, как детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности
Бюро также обнародовало видео, как детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности
Фото из открытых источников
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Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк 1 февраля сначала отказался получить от детективов Национального антикоррупционного бюро ходатайство об отстранении его от должности, а вечером того же дня в очередной раз не прибыл по повестке о вызове в НАБУ.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу НАБУ

"Кроме того, несмотря на вызывающее поведение подозреваемого, НАБУ довело до его сведения содержание вызова в Высший антикоррупционного суда, где 3 февраля в 11:00 должно состояться заседание по избранию в отношении его меры пресечения в виде залога", - сообщили в НАБУ.

Несмотря на системное сопротивление подозреваемых, НАБУ расследует уголовного производства по фактам злоупотреблений судей ОАСК. Следствие направило Генеральному прокурору проекты ходатайств ВРП о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых, а также инициировало перед Генеральным прокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.

"При этом уже на протяжении нескольких месяцев от Генпрокурора нет никаких движений в направлении рассмотрения указанных ходатайств. Этот факт, в свою очередь, лишь подкрепляет правовой нигилизм со стороны подозреваемых, свидетелем которого является все общество", - подчеркнули в НАБУ.

Бюро также обнародовало видео, как детективы зачитывали Вовку текст ходатайства об отстранении его от должности во время "прогулки" рядом с судьей длиной в несколько километров.

Ранее ВАКС объяснил, почему в деле судьи Вовка не продлили срок расследования.

суд Украина НАБУ криминал дело

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