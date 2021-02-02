ВАКС не возобновил дело за "пленками Деркача"

Коллегия судей апелляционной инстанции оставила апелляционную жалобу без удовлетворения

Коллегия судей апелляционной инстанции оставила апелляционную жалобу без удовлетворения

Рixabay

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о закрытии детективом Национального антикоррупционного бюро уголовного производства по так называемым "пленкам Деркача"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы антикоррупционного суда, передает RegioNews.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката, поданную в интересах народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва, на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 21.01.2021, которым отказано в удовлетворении жалобы на постановление детектива НАБУ от 30.12 .2020 о закрытии уголовного производства", — говорится в сообщении.

Коллегия судей апелляционной инстанции оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение следственного судьи — без изменений. Решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Постановлением детектива НАБУ от 30.12.2020 уголовное производство закрыто в связи с отсутствием в деянии пятого президента Украины Петра Порошенко состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Апеляційна палата залишила без змін рішення слідчого судді щодо закриття детективом НАБУ кримінального провадження... Posted by Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду on Tuesday, February 2, 2021

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции не только против ряда украинских граждан, но и против медиа, связанных с Деркачом.