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02 февраля 2021, 11:44 75

Проблема с тарифами еще не решена - Разумков

02 февраля 2021, 11:44 75
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Также среди приоритетных направлений для новой сессии парламента - развитие промышленности и реформа судоустройства
Также среди приоритетных направлений для новой сессии парламента - развитие промышленности и реформа судоустройства
Фото: из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что власти еще не удалось решить проблему тарифов на жилищно-коммунальные услуги для украинцев.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ".

Тарифная политика. Наша совместная работа позволила выйти в точку ноль. Мы не решили этот вопрос, мы не решили эту проблему, и мы должны сделать всё, чтобы защитить наименее защищенных", - отметил Разумков.

Спикер также рассказал о приоритетных направлениях, на которых парламентарии должны сконцентрироваться во время пятой сессии. По его словам, в частности, необходимо приложить усилия для развития промышленности, что позволит "привлечь инвестиции и создать условия для создания рабочих мест".

Еще одним заданием для парламента в новой сессии Разумков назвал реформу судоустройства, которая будет предусматривать свободный доступ в суды всех граждан. "Мы должны создать единые подходы к отстаиванию правоты в судах. Это позволит привлечь инвестиции ... Четвертое: мы должны создать надлежащие условия для граждан", - заявил спикер.

Напомним, в ближайшее время на заседании рабочей группы Верховной Рады должна состояться презентация проекта закона о местном референдуме.

Дмитрий Разумков ВР спикер парламент законопроект

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