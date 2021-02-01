Понад 19 мільйонів українців проживають за межою бідності - віцеспікер

В уряді повинні розробити нову стратегію подолання бідності

В уряді повинні розробити нову стратегію подолання бідності

Фото: з відкритих джерел

Віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк підтвердила, що 19 мільйонів українців перебувають за межею бідності.

Про це вона заявила під час погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews.

На думку Кондратюк, парламент повинен поставити перед урядом завдання з розробки нової стратегії подолання бідності.

За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності перебуває близько 19 мільйонів українців. Тому Верховна Рада повинна поставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію і комплекс заходів у боротьбі з бідністю в Україні до 2030 року", - зазначила Кондратюк.

Раніше повідомлялось, що за даними першого півріччя 2020 року, рівень бідності в Україні становить 51% і продовжує зростати.