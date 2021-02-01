11:04  01 лютого
У МОЗ назвали регіони, де найгірша епідситуація з коронавірусом
11:39  01 лютого
У Києві колишні правоохоронці продавали зброю та боєприпаси - СБУ
08:11  01 лютого
В ООС зафіксували ще дев'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2021, 14:59 89

Понад 19 мільйонів українців проживають за межою бідності - віцеспікер

01 лютого 2021, 14:59 89
Читайте также на русском языке
В уряді повинні розробити нову стратегію подолання бідності
В уряді повинні розробити нову стратегію подолання бідності
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк підтвердила, що 19 мільйонів українців перебувають за межею бідності.

Про це вона заявила під час погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews.

На думку Кондратюк, парламент повинен поставити перед урядом завдання з розробки нової стратегії подолання бідності.

За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності перебуває близько 19 мільйонів українців. Тому Верховна Рада повинна поставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію і комплекс заходів у боротьбі з бідністю в Україні до 2030 року", - зазначила Кондратюк.

Раніше повідомлялось, що за даними першого півріччя 2020 року, рівень бідності в Україні становить 51% і продовжує зростати.

Кабмін українці ВР гроші законопроєкт бідність

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua