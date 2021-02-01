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01 лютого 2021, 15:50 57

Цього тижня Рада розгляне закон про обіг зброї, — Разумков

01 лютого 2021, 15:50 57
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За його словами, документ є дискусійним
За його словами, документ є дискусійним
Фото з відкритих джерел
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Український парламент розгляне на цьому робочому тижні законопроєкт №4335 "Про обіг цивільного вогнепальної зброї та боєприпасів до неї" в Україні.

Як пише RegioNews, про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков під час брифінгу.

За його словами, документ є дискусійним.

"Я думаю, що на цьому тижні він буде винесений в стіни Верховної Ради. Це перше читання. Буде можливість його доопрацювати з урахуванням тих пропозицій, які вже фактично звучать і від громадськості, і від народних депутатів", — уточнив Разумков.

Нагадаємо, 22 січня Комітет Ради погодив законопроєкт про легалізацію зброї.

Україна зброя закон спікер парламент

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