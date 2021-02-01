Цього тижня Рада розгляне закон про обіг зброї, — Разумков

Як пише RegioNews, про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков під час брифінгу.

За його словами, документ є дискусійним.

"Я думаю, що на цьому тижні він буде винесений в стіни Верховної Ради. Це перше читання. Буде можливість його доопрацювати з урахуванням тих пропозицій, які вже фактично звучать і від громадськості, і від народних депутатів", — уточнив Разумков.