На этой неделе Рада рассмотрит закон об обороте оружия, — Разумков
По его словам, документ является дискуссионным
По его словам, документ является дискуссионным
Украинский парламент рассмотрит на этой рабочей неделе законопроект №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" в Украине.
Как пишет RegioNews, об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков во время брифинга.
По его словам, документ является дискуссионным.
"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", — уточнил Разумков.
Напомним, 22 января Комитет Рады согласовал законопроект о легализации оружия.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области