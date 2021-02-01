На этой неделе Рада рассмотрит закон об обороте оружия, — Разумков

Как пишет RegioNews, об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков во время брифинга.

По его словам, документ является дискуссионным.

"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", — уточнил Разумков.