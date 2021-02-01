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01 февраля 2021, 15:50 116

На этой неделе Рада рассмотрит закон об обороте оружия, — Разумков

01 февраля 2021, 15:50 116
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По его словам, документ является дискуссионным
По его словам, документ является дискуссионным
Фото из открытых источников
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Украинский парламент рассмотрит на этой рабочей неделе законопроект №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" в Украине.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков во время брифинга.

По его словам, документ является дискуссионным.

"Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений, которые уже фактически звучат и от общественности, и от народных депутатов", — уточнил Разумков.

Напомним, 22 января Комитет Рады согласовал законопроект о легализации оружия.

Украина оружие закон спикер парламент

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