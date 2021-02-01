В Україні з'явиться сайт для запису на COVID-вакцинацію

Також буде проведена комунікаційна кампанія щодо COVID-вакцинації

Також буде проведена комунікаційна кампанія щодо COVID-вакцинації

Фото: МОЗ

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від коронавірусу. Також буде проведена комунікаційна кампанія щодо COVID-вакцинації.

Як пише RegioNews, про це Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ТСН.

За його словами, 10 лютого в Україні буде повністю відтестована у медичних інформаційних системах модуль імунопрофілактика.

"Паралельно з цим буде запущено сайт, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинуються і записуються такі то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці, можна зробити щеплення, хто буде проводити", - сказав Ляшко.

Він також додав, що буде запропоновано три механізми, як зробити щеплення: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Раніше стало відомо, коли Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу.