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01 лютого 2021, 12:49 383

В Україні з'явиться сайт для запису на COVID-вакцинацію

01 лютого 2021, 12:49 383
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Також буде проведена комунікаційна кампанія щодо COVID-вакцинації
Також буде проведена комунікаційна кампанія щодо COVID-вакцинації
Фото: МОЗ
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від коронавірусу. Також буде проведена комунікаційна кампанія щодо COVID-вакцинації.

Як пише RegioNews, про це Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ТСН.

За його словами, 10 лютого в Україні буде повністю відтестована у медичних інформаційних системах модуль імунопрофілактика.

"Паралельно з цим буде запущено сайт, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинуються і записуються такі то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці, можна зробити щеплення, хто буде проводити", - сказав Ляшко.

Він також додав, що буде запропоновано три механізми, як зробити щеплення: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Раніше стало відомо, коли Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу.

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