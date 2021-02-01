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01 лютого 2021, 10:43 160

Стало відомо, коли Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу

01 лютого 2021, 10:43 160
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Зараз підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech
Зараз підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech
Рixabay
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Перша партія вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX надійде до України вже через два тижні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, пише RegioNews.

Він нагадав, що зараз підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech.

"Україна почне вакцинацію в лютому, а значить, через два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу", – повідомив Іващенко.

Заступник міністра також зауважив, що до 14 лютого Україна подаватиме запит на додаткове постачання вакцини виробництва Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде безкоштовною.

коронавірус Україна вакцина карантин ліки

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