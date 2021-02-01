Стало відомо, коли Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу

Зараз підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech

Зараз підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech

Рixabay

Перша партія вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX надійде до України вже через два тижні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, пише RegioNews.

Він нагадав, що зараз підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech.

"Україна почне вакцинацію в лютому, а значить, через два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу", – повідомив Іващенко.

Заступник міністра також зауважив, що до 14 лютого Україна подаватиме запит на додаткове постачання вакцини виробництва Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде безкоштовною.