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01 февраля 2021, 12:49 384

В Украине появится сайт для записи на COVID-вакцинацию

01 февраля 2021, 12:49 384
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Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации
Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации
Фото: МИНЗДРАВ
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

Как пишет RegioNews, об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.

По его словам, 10 февраля в Украине будет полностью апробированная в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактика.

"Параллельно с этим будет запущен сайт, который будет рассказывать все о иммунопрофилактику и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте, можно сделать прививки, кто будет проводить", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что будет предложено три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Ранее стало известно, когда Украина получит первую партию вакцин от коронавируса.

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