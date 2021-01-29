"Батькивщина" не претендует на должность главы аграрного комитета ВР, - Ивченко

Между "Батькивщиной" и "слугами" нет никаких переговоров на эту тему

Между "Батькивщиной" и "слугами" нет никаких переговоров на эту тему

Фото: пресс-службы Вадима Ивченко

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко прокомментировал информацию о том, что его кандидатуру рассматривают на замену Николаю Сольскому в должности председателя аграрного комитета Верховной Рады.

Об этом Ивченко заявил в комментарии УНН, передает RegioNews.

Народный депутат Ивченко заявил, что между "Батькивщиной" и "слуги народа" не происходит никаких переговоров относительно должности главы комитета.

Политика "Батькивщины" по аграрным вопросам сильно отличается от политики, которую предложил Президент Зеленский. Поэтому, конечно, не стоит обсуждать вопрос о моем возможном назначении. По моему мнению, наша команда достаточно конструктивно работает в аграрном комитете. Однако мы в оппозиции к действующей власти. А брать кого-то из оппозиции возглавлять аграрный комитет слишком бесстрашный шаг, учитывая, что Офис Президента пытается ставить всюду своих людей, - отметил парламентарий.

Отдельно Ивченко подтвердил, что голосовал за выражение недоверия председателю аграрного комитета Николаю Сольскому, а также поддержал его отзыв с должности.

Я поддержал на заседании комитета отставку председателя комитета. Нам нужен более сильный и профессиональный председатель комитета. Наверное, следующая кандидатура будет от фракции "Слуг народа", - предположил депутат.

Как сообщалось, в Раде выразили недоверие "слуге" и главе аграрного комитета Сольскому. Именно Сольский 26 января не голосовал за закон о референдуме, инициатором которого является президент Владимир Зеленский.