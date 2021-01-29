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29 січня 2021, 18:26 135

Міська рада Тернополя вимагає від влади мораторію на підвищення тарифів

29 січня 2021, 18:26 135
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Депутати погрожують націоналізацією мереж газопостачання та електроенергії
Депутати погрожують націоналізацією мереж газопостачання та електроенергії
Фото: Facebook
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Депутати Тернопільської міської ради вимагають від президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра запровадити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради, передає RegioNews.

Вимагаємо накласти мораторій на підвищення тарифів, постачання та розподіл природного газу та електричної енергії, зобов’язати компанії, які постачають газ та електроенергію, провести перерахунок оплати за січень 2021 року у бік зменшення", - йдеться у зверненні.

Представники тернопільської громади також вимагають скасувати рішення НКРЕКП про збільшення тарифів на послуги транспортування природного газу.

На думку депутатів, обіцянка влади про непідвищення тарифів є черговою відмовкою, щоб стримати невдоволення людей.

У разі відсутності реакції зі сторони Кабінету Міністрів депутати міської ради заявляють, що будуть змушені відреагувати на вимоги населення та ініціювати відставку відповідальних осіб та націоналізацію мереж газопостачання та електроенергії.

Нагадаємо, 27 січня уряд ввів компенсації деяким споживачам електроенергії.

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Тернопіль горсовет тарифи депутати звернення влада

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