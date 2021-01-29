Городской совет Тернополя требует от власти моратория на повышение тарифов

Депутаты угрожают национализацией сетей газоснабжения и электроэнергии

Депутаты угрожают национализацией сетей газоснабжения и электроэнергии

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Депутаты Тернопольского городского совета требуют от президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета, передает RegioNews.

Требуем ввести мораторий на повышение тарифов, поставку и распределение природного газа и электрической энергии, обязать компании, поставляющие газ и электроэнергию, провести перерасчет оплаты за январь 2021 года в сторону уменьшения", - говорится в обращении.

Представители тернопольской общины также требуют отменить решение НКРЕКП об увеличении тарифов на услуги транспортировки природного газа.

По мнению депутатов, обещание властей о неповышении тарифов является очередной отговоркой, чтобы сдержать недовольство людей.

В случае отсутствия реакции со стороны Кабинета Министров депутаты городского совета заявляют, что будут вынуждены отреагировать на требования населения и инициировать отставку ответственных лиц и национализацию сетей газоснабжения и электроэнергии.

Напомним, 27 января правительство ввело компенсации некоторым потребителям электроэнергии.

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