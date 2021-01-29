13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
17:19  29 січня
В Україні через негоду досі без електрики понад 350 населених пунктів: що кажуть у президента
18:28  29 січня
Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 15:59 182

ВАКС арештував вилучені у народного депутата Дубневича гроші

29 січня 2021, 15:59 182
Читайте также на русском языке
Його підозрюють у заволодінні понад 93 млн гривень Укрзалізниці
Його підозрюють у заволодінні понад 93 млн гривень Укрзалізниці
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн гривень Укрзалізниці.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише RegioNews.

"Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата України 9 скликання, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниця", тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України", - зазначається у повідомленні.

Йдеться про понад 100 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро, які в Дубневича вилучили під час обшуків.

Кошти арештовано на строк судового слідства та розгляду справи у суді.

У САП зазначають, що ухвала суду може бути оскаржена в суді апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Нагадаємо, 22 квітня НАБУ завершило слідство проти Дубневича.

САП ВАКС Україна нардеп суд

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua