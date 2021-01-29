ВАКС арестовал изъятые у народного депутата Дубневича деньги

Его подозревают в завладении более 93 млн гривен Укрзализныци

Его подозревают в завладении более 93 млн гривен Укрзализныци

Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении более 93 млн гривен Укрзализныци.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет RegioNews.

"Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныця", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Речь идет о более 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, которые у Дубневича изъяли во время обысков.

Средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде.

В САП отмечают, что определение суда может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение 5 дней с момента его объявления.

Напомним, 22 апреля НАБУ завершило следствие против Дубневича.