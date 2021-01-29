13:46  29 января
Верховная Рада одобрила запуск экстренной COVID-вакцинации
17:19  29 января
В Украине из-за непогоды до сих пор без электричества более 350 населенных пунктов: что говорят у президента
18:28  29 января
Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух защитников Украины
UA | RU
UA | RU
29 января 2021, 15:59 170

ВАКС арестовал изъятые у народного депутата Дубневича деньги

29 января 2021, 15:59 170
Читайте також українською мовою
Его подозревают в завладении более 93 млн гривен Укрзализныци
Его подозревают в завладении более 93 млн гривен Укрзализныци
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении более 93 млн гривен Укрзализныци.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет RegioNews.

"Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныця", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Речь идет о более 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, которые у Дубневича изъяли во время обысков.

Средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде.

В САП отмечают, что определение суда может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение 5 дней с момента его объявления.

Напомним, 22 апреля НАБУ завершило следствие против Дубневича.

САП ВАКС Украина нардеп суд

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram