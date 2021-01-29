На виборах ректора НАУ переміг "ексрегіонал" і кум Табачника Луцький

Раніше він вже був проректором і першим проректором НАУ

Раніше він вже був проректором і першим проректором НАУ

Фото: із відкритих джерел

Колишній член Партії регіонів та кум ексміністра освіти Дмитра Табачника Максим Луцький переміг у першому турі на виборах ректора Національного авіаційного університету.

Про це повідомляється на сайту учбового закладу, передає RegioNews.

Загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2711 осіб, явка виборців склала - 2423 особи (89,3%)”, - йдеться в повідомленні.

Під час голосування Максим Луцький отримав 1733 голосів (63,9%). Його опонент Рімвідас Хращевський набрав 393 голоси (14,5%), ще один кандидат на посаду Павло Борсук отримав 161 голос (5,9%).

112 осіб (4,1%) не підтримали жодного кандидата. Голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування.

Довідка: Максим Луцький - нардеп 5 і 6 скликань від Партії регіонів. В 2011 році очолив комітету Ради з питань науки і освіти, він кум тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника.

У 2014 році Луцький став проректором Національного авіаційного університету, був звільнений з посади наступного року новопризначеним в.о. ректора НАУ Рімвідасом Хращевським, проте згодом Луцького поновили на посаді. На парламентських виборах 2019 року Максим Луцький брав участь як кандидат по 222-му округу від ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше у Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників приватного вишу на отриманні хабарів за вступ до закладу та легалізацію іноземців.