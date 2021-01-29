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29 января 2021, 15:11 477

На выборах ректора НАУ победил "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий

29 января 2021, 15:11 477
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Фото: из открытых источников
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Бывший член Партии регионов и кум экс-министра образования Дмитрия Табачника Максим Луцкий победил в первом туре на выборах ректора Национального авиационного университета.

Об этом сообщается на сайте учебного заведения, передает RegioNews.

Общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 2711 человек, явка избирателей составила - 2423 человека (89,3%)", - говорится в сообщении.

Во время голосования Максим Луцкий получил 1733 голосов (63,9%). Его оппонент Римвидас Хращевский набрал 393 голоса (14,5%), еще один кандидат на должность Павел Барсук получил 161 голос (5,9%).

112 человек (4,1%) не поддержали ни одного кандидата. Голосовать могли все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, структурных подразделений НАУ, а также представители студенчества и сотрудников, избранные путем тайного голосования.

Справка: Максим Луцкий - нардеп 5 и 6 созывов от Партии регионов. В 2011 году возглавил комитета Рады по вопросам науки и образования, он кум тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника.

В 2014 году Луцкий стал проректором Национального авиационного университета, был уволен в следующем году новоназначенным и.о. ректора НАУ Римвидасом Хращевским, однако впоследствии Луцкого восстановили в должности. На парламентских выборах 2019 года Максим Луцкий баллотировался как кандидат по 222-му округу от ОПЗЖ.

Напомним, ранее в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей частного вуза на получении взяток за поступление и легализацию иностранцев.

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