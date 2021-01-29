Зеленський "без брехні" відзвітував про свої передвиборчі обіцянки
Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення до українців, у якому "без брехні" відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок.
Як передає RegioNews, про своє відеозвернення президент опублікував у Facebook.
Майже завершився вже цей тиждень. Можна назвати його тижнем стабільності. Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки… Тож без посередників і без брехні - про те, що було зроблено останнім часом", - наголосив Зеленський.
За його словами, найбільшими досягненнями за останній час стали такі факти:
- Встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів - 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше - ні.
- Запущено доступну для українців іпотеку - під 7%.
- Парламент схвалив президентський законопроєкт про народовладдя через референдум.
- Підтримано закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ.
Також у планах президента зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 осіб та запуск президентської програми "Здорова Україна".
Нагадаємо, раніше Зеленський обіцяв збільшити наступного року держзамовлення для "Укроборонпрому".