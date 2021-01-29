Зеленський "без брехні" відзвітував про свої передвиборчі обіцянки

"Бабусі мають отримувати гарні пенсії, а не інфаркт від платіжок", вважає президент

"Бабусі мають отримувати гарні пенсії, а не інфаркт від платіжок", вважає президент

Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення до українців, у якому "без брехні" відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок.

Як передає RegioNews, про своє відеозвернення президент опублікував у Facebook.

Майже завершився вже цей тиждень. Можна назвати його тижнем стабільності. Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки… Тож без посередників і без брехні - про те, що було зроблено останнім часом", - наголосив Зеленський.

За його словами, найбільшими досягненнями за останній час стали такі факти:

Встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів - 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше - ні.

Запущено доступну для українців іпотеку - під 7%.

Парламент схвалив президентський законопроєкт про народовладдя через референдум.

Підтримано закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ.

Також у планах президента зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 осіб та запуск президентської програми "Здорова Україна".

Нагадаємо, раніше Зеленський обіцяв збільшити наступного року держзамовлення для "Укроборонпрому".