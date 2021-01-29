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29 січня 2021, 10:16 27

Зеленський "без брехні" відзвітував про свої передвиборчі обіцянки

29 січня 2021, 10:16 27
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"Бабусі мають отримувати гарні пенсії, а не інфаркт від платіжок", вважає президент
Фото: Facebook
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Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення до українців, у якому "без брехні" відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок.

Як передає RegioNews, про своє відеозвернення президент опублікував у Facebook.

Майже завершився вже цей тиждень. Можна назвати його тижнем стабільності. Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки… Тож без посередників і без брехні - про те, що було зроблено останнім часом", - наголосив Зеленський.

За його словами, найбільшими досягненнями за останній час стали такі факти:

  • Встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів - 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше - ні.
  • Запущено доступну для українців іпотеку - під 7%.
  • Парламент схвалив президентський законопроєкт про народовладдя через референдум.
  • Підтримано закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ.

Також у планах президента зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 осіб та запуск президентської програми "Здорова Україна".

Нагадаємо, раніше Зеленський обіцяв збільшити наступного року держзамовлення для "Укроборонпрому".

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