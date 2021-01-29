В Виннице сессия городского совета началась с потасовки

В городе снова митингуют против повышения тарифов

В городе снова митингуют против повышения тарифов

Фото: Суспільне

В Виннице началась 5-я сессия городского совета 8 созыва, под стенами здания также проходит митинг местных жителей против повышения тарифов.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В акции протеста принимают участие около 100 митингующих, они требуют, чтобы депутаты на сессии рассмотрели вопрос о снижении тарифов на газ и электроэнергию.

Также участники акции протеста попытались попасть в здание городского совета, однако их не пустили из-за карантина. На входе в учреждение произошла потасовка.

Известно, что во вторник 26 января, на рассмотрение депутатов Винницкого городского совета было направлено обращение о снижении тарифов на коммунальные услуги.

В перечне вопросов, которые должны рассмотреть депутаты на сессии, такого обращения нет.

Напомним, ранее протестующие прибыли в Конча-Заспу, где живет Зеленский: оставили ему платежки за коммуналку.