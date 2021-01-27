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27 января 2021, 15:49 7

Кабмин создал реестр соцуслуг после пожара в доме для пожилых людей в Харькове

27 января 2021, 15:49 7
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В правительстве считают, что это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов
В правительстве считают, что это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов
Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины на заседании 27 января решил создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Постановление определяет правила формирования и ведения такого Реестра и доступа субъектов и людей к нему.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Польше.

В сообщении отмечается, что это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов.

"Таким образом, уже сегодня будет усилена работа по включению в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере предоставления социальных услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, поручено областным, Киевской городской государственным администрациям организовать работу по соблюдению поставщиками социальных услуг деятельности по определенным критериям деятельности.

Напомним, в Украине уже более 500 групп проверяют дома престарелых и подобные объекты.

Кабмин Украина пожар Харьков правительство
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