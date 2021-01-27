Кабмин создал реестр соцуслуг после пожара в доме для пожилых людей в Харькове

В правительстве считают, что это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов

В правительстве считают, что это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на заседании 27 января решил создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Постановление определяет правила формирования и ведения такого Реестра и доступа субъектов и людей к нему.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Польше. В сообщении отмечается, что это позволит создать алгоритм прозрачности рынка поставщиков услуг и регистрации соответствующих субъектов. "Таким образом, уже сегодня будет усилена работа по включению в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере предоставления социальных услуг", - говорится в сообщении. Кроме того, поручено областным, Киевской городской государственным администрациям организовать работу по соблюдению поставщиками социальных услуг деятельности по определенным критериям деятельности. Напомним, в Украине уже более 500 групп проверяют дома престарелых и подобные объекты.

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