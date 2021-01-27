Друг Кернеса назвал видео Добкина с покойным мэром Харькова "пиаром на гробах", тот ответил

Добкин возмутился критикой Фукса в свой адрес

Добкин возмутился критикой Фукса в свой адрес

Фото из открытых источников

Друг покойного мэра города Геннадия Кернеса Павел Фукс назвал видео занимавшего должность мэра Харькова в 2006-2010 годах Михаила Добкина с покойным мэром Харькова "пиаром на гробах", а сам ролик - "гнусным".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

"Посмотрел гнусный предвыборный ролик Добкина, скомпилированный из фото и видео покойного Кернеса. Это называется "пиар на гробах" - политический моветон примазываться к подвигам умершего человека и выдавать ложное за правду", - сказал он.

Сам Добкин объяснил, почему использовал там кадры и выдержки из интервью покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"А что в этом такого? Кадры с кем я должен был использовать в видео? С Кличко?", - отметил Добкин и продолжил: "у меня с Геннадием Адольфовичем своя долгая история".

Политик также ответил на претензии бизнесмена Павла Фукса по поводу этого видео.

"Пиар на гробах – это когда рассказывают о Геннадии как о своей частной собственности. Это пиар на имени. Когда мы с Геной делали ролик, когда работали вместе, когда Харьков начинали приводить в порядок, и потом, когда я был в области, а он избрался мэром, – Павла Фукса здесь и близко не было. Он жил в Москве лет 20, занимался бизнесом, сейчас живет в Киеве. Его Харьков не интересовал. Я не понимаю, почему он вообще это комментирует? Как это его касается? Он далек от Харькова", - сказал Добкин.

Напомним, Добкин снял предвыборный ролик с участием покойного Кернеса.