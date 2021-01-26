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26 січня 2021, 16:57 9

Вітренка вже скоро можуть призначити міністром: ЗМІ дізналися подробиці

26 січня 2021, 16:57 9
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Ймовірність його призначення цього тижня оцінюється в 70%
Ймовірність його призначення цього тижня оцінюється в 70%
Фото: УНІАН
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Фракція "Слуги народу" у Верховній Раді вже зібрала 196 підписів на підтримку призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Ймовірність його призначення цього тижня оцінюється в 70%.

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" розповіло джерело в "Слузі народу".

За його словами, загальна кількість депутатів від "Слуги народу", готових підтримати призначення Вітренка, - до 200. Це на 40-45 нардепів більше, ніж під час першої спроби призначити його на посаду голови Міненерго. Тоді, 17 грудня, його підтримали 153 "слуги народу".

Як зазначив співрозмовник, окремі групи впливу всередині монобільшості за минулий місяць змінили своє ставлення до кандидатури Вітренка. Зокрема, депутати, яких заведено вважати близькими до Ріната Ахметова, раніше були проти призначення, зараз же вони готові проголосувати "за". Навпаки, представники умовної "групи Коломойського" у грудні підтримували цю кандидатуру, а зараз поміняли позицію.

Співрозмовник зазначив, що група депутатів, яку пов'язують з інтересами Ігоря Коломойського, побоюється, що Вітренко може увійти в домовленості з групою Ріната Ахметова.

"Багато чого залежить ще й від (спікера Верховної Ради, - ред.) Разумкова. (Голова фракції "Слуга народу", - ред.) Арахамія організовує йому зустріч з Вітренком, будуть знову обговорювати питання премії", - розповів співрозмовник в СН, маючи на увазі багатомільйонну премію, яку Вітренко отримав за судову перемогу над "Газпромом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуги народу" будуть підтримувати призначення Вітренка.

Україна міністр голосування Міністерство Минэкоэнерго
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