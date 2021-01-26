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26 января 2021, 16:57 11

Витренко уже скоро могут назначить министром: СМИ узнали подробности

26 января 2021, 16:57 11
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Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%
Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%
Фото: УНИАН
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Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко министром энергетики. Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%.

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" рассказал источник в "Слуге народа".

По его словам, общее количество депутатов от "Слуги народа", готовых поддержать назначение Витренко, - до 200. Это на 40-45 нардепов больше, чем во время первой попытки назначить его на пост главы Минэнерго. Тогда, 17 декабря, его поддержали 153 "слуги народа".

Как отметил собеседник, отдельные группы влияния внутри монобольшинства за прошлый месяц изменили свое отношение к кандидатуре Витренко. В частности, депутаты, которых принято считать близкими к Ринату Ахметову, ранее были против назначения, сейчас же они готовы проголосовать "за". Напротив, представители условной "группы Коломойского" в декабре поддерживали эту кандидатуру, а сейчас поменяли позицию.

Собеседник отметил, что группа депутатов, которую связывают с интересами Игоря Коломойского, опасается, что Витренко может войти в договоренности с группой Рината Ахметова.

"Многое зависит еще и от (спикера Верховной рады, - ред.) Разумкова. (Глава фракции "Слуга народа", - ред.) Арахамия организовывает ему встречу с Витренко, будут опять обсуждать вопрос премии", - рассказал собеседник в СН, подразумевая многомиллионную премию, которую Витренко получил за судебную победу над "Газпромом".

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуги народа" будут поддерживать назначение Витренко.

Украина министр голосование Министерство Минэкоэнерго
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