Стало відомо, коли Рада визначиться з датою проведення виборів мера Харкова
Це питання має розглянути Комітет ВР з організації держвлади і місцевого самоврядування
Це питання має розглянути Комітет ВР з організації держвлади і місцевого самоврядування
Комітет Верховної Ради визначиться з датою нових виборів мера Харкова 27 січня.
Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
"За результатами мого звернення питання проведення виборів мера Харкова буде розглянутий Комітетом ВР з організації держвлади і місцевого самоврядування 27 січня", — написав він.
Нагадаємо, раніше Добкін натякнув, що буде балотуватися в мери Харкова.
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