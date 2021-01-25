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25 січня 2021, 12:57 191

Стало відомо, коли Рада визначиться з датою проведення виборів мера Харкова

25 січня 2021, 12:57 191
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Це питання має розглянути Комітет ВР з організації держвлади і місцевого самоврядування
Це питання має розглянути Комітет ВР з організації держвлади і місцевого самоврядування
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Комітет Верховної Ради визначиться з датою нових виборів мера Харкова 27 січня.

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

"За результатами мого звернення питання проведення виборів мера Харкова буде розглянутий Комітетом ВР з організації держвлади і місцевого самоврядування 27 січня", — написав він.

Нагадаємо, раніше Добкін натякнув, що буде балотуватися в мери Харкова.

Україна мер вибори Верховна Рада Харьків
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