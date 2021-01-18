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18 січня 2021, 17:02 524

У Черкасах померла 37-річна депутатка міської ради

18 січня 2021, 17:02 524
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Вона очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку
Вона очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку
Фото: із відкритих джерел
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У понеділок, 18 грудня померла депутат Черкаської міської ради і глава фракції “За майбутнє” 37-річна Олена Шевченко.

Про це повідомила пресслужба Черкаської міської ради, передає RegioNews.

Сьогодні надійшла сумна звістка: перестало битися серце заступниці директора департаменту фінансової політики, депутатки міської ради, очільниці фракції "За Майбутнє” Олени Шевченко", – йдеться у повідомленні.

Місцеве видання "ВиЧЕрпно" повідомляє, що Олена Шевченко померла внаслідок ускладнень після операції, у неї залишилась 10-річна донька.

Олена Шевченко була депутаткою Черкаської міської ради від партії "Самопоміч" у 2015-2020 роках. На місцевих виборах 2020 року її обрали вдруге, тоді вона стала головою фракції "За майбутнє".

Також Шевченко очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку, була заступником директора департаменту фінансової політики міської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помер один зі спонсорів Зеленського юрист Нижний, він входив до найближчого оточення президента.

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