У Черкасах померла 37-річна депутатка міської ради

Вона очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку

Вона очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку

Фото: із відкритих джерел

У понеділок, 18 грудня померла депутат Черкаської міської ради і глава фракції “За майбутнє” 37-річна Олена Шевченко.

Про це повідомила пресслужба Черкаської міської ради, передає RegioNews.

Сьогодні надійшла сумна звістка: перестало битися серце заступниці директора департаменту фінансової політики, депутатки міської ради, очільниці фракції "За Майбутнє” Олени Шевченко", – йдеться у повідомленні.

Місцеве видання "ВиЧЕрпно" повідомляє, що Олена Шевченко померла внаслідок ускладнень після операції, у неї залишилась 10-річна донька.

Олена Шевченко була депутаткою Черкаської міської ради від партії "Самопоміч" у 2015-2020 роках. На місцевих виборах 2020 року її обрали вдруге, тоді вона стала головою фракції "За майбутнє".

Також Шевченко очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку, була заступником директора департаменту фінансової політики міської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помер один зі спонсорів Зеленського юрист Нижний, він входив до найближчого оточення президента.