Повторні вибори: в поліцію надійшло більше 20 повідомлень про порушення
Вчора, 24 січня, на території 13 регіонів держави відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів. У ході проведення голосування правоохоронці зафіксували 21 повідомлення про порушення виборчого законодавства.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
У день голосування поліцейські зафіксували 21 повідомлення про порушення виборчого законодавства. В Сумській – 15, Вінницькій – 4, Івано–Франківській областях – 2", - повідомили правоохоронці.
За результатами реагування на повідомлення складено три адміністративні протоколи.
Раніше повідомлялось, що 24 січня у 13 областях України відбувалися повторні місцеві вибори мера, депутатів міських, селищних та сільських рад.
Нагадаємо, поліція зафіксувала понад два десятки порушень у Борисполі та Броварах.