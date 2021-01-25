13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
25 січня 2021, 13:01 273

Повторні вибори: в поліцію надійшло більше 20 повідомлень про порушення

25 січня 2021, 13:01 273
Читайте также на русском языке
Складено три протоколи про адміністративне правопорушення
Складено три протоколи про адміністративне правопорушення
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вчора, 24 січня, на території 13 регіонів держави відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів. У ході проведення голосування правоохоронці зафіксували 21 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У день голосування поліцейські зафіксували 21 повідомлення про порушення виборчого законодавства. В Сумській – 15, Вінницькій – 4, Івано–Франківській областях – 2", - повідомили правоохоронці.

За результатами реагування на повідомлення складено три адміністративні протоколи.

Раніше повідомлялось, що 24 січня у 13 областях України відбувалися повторні місцеві вибори мера, депутатів міських, селищних та сільських рад.

Нагадаємо, поліція зафіксувала понад два десятки порушень у Борисполі та Броварах.

вибори поліція порушення голосування виборці
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »