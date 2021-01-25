Повторні вибори: в поліцію надійшло більше 20 повідомлень про порушення

Складено три протоколи про адміністративне правопорушення

Складено три протоколи про адміністративне правопорушення

Фото: з відкритих джерел

Вчора, 24 січня, на території 13 регіонів держави відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів. У ході проведення голосування правоохоронці зафіксували 21 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У день голосування поліцейські зафіксували 21 повідомлення про порушення виборчого законодавства. В Сумській – 15, Вінницькій – 4, Івано–Франківській областях – 2", - повідомили правоохоронці.

За результатами реагування на повідомлення складено три адміністративні протоколи.

Раніше повідомлялось, що 24 січня у 13 областях України відбувалися повторні місцеві вибори мера, депутатів міських, селищних та сільських рад.

Нагадаємо, поліція зафіксувала понад два десятки порушень у Борисполі та Броварах.