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17 січня 2021, 13:13 15

Поліція зафіксувала понад два десятки порушень у Борисполі та Броварах

17 січня 2021, 13:13 15
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Вже складено 8 адміністративних протоколів
Вже складено 8 адміністративних протоколів
Фото: з відкритих джерел
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На Київщині поліція задокументувала низку порушень виборчого законодавства під час проведення повторних виборів. Так, станом на 12:00 годину до поліції Київщини надійшло 24 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

За вказаними повідомленнями поліція провела перевірку та склала 8 адміністративних протоколів.

Зокрема, низка повідомлень до поліції надійшла про фотографування виборчих бюлетенів та інші неправомірні дії учасниками виборів.

Ще один з жителів міста Бровари в приміщені ДВК ображав учасників виборчого процесу та ще й прийшов до виборчої дільниці без засобів індивідуального захисту. За такі правопорушення працівники поліції склали відносно чоловіка адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП.

Також триває перевірка про невчасне відкриття виборчої дільниці. Так, одна з ДВК у місті Бровари не відкрилася о 8-й годині ранку, оскільки члени підготовчого засідання не встигли вчасно реєструвати спостерігачів виборчого процесу.

Нагадаємо, у трьох містах України сьогодні, 17 січня, проходять повторні вибори міських голів. Мерів обирають у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

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