Повторные выборы: в полицию поступило более 20 сообщений о нарушениях

Составлено три протокола об административном правонарушении

Составлено три протокола об административном правонарушении

Фото: из открытых источников

Вчера, 24 января, на территории 13 регионов государства состоялись повторные выборы депутатов местных, сельских и поселковых советов, городских глав. В ходе проведения голосования правоохранители зафиксировали 21 сообщение о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В день голосования полицейские зафиксировали 21 сообщение о нарушениях избирательного законодательства. В Сумской – 15, Винницкой – 4, Ивано–Франковской областях – 2", - сообщили правоохранители.

По результатам реагирования на сообщения составлено три административных протокола.

Ранее сообщалось, что 24 января в 13 областях Украины проходили повторные местные выборы мэра, депутатов городских, поселковых и сельских советов.

Напомним, полиция зафиксировала более двух десятков нарушений в Борисполе и Броварах.