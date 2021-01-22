11:02  22 января
В Минздраве рассказали, где в стране самая худшая эпидситуация
16:28  22 января
В Киеве под зданием Рады задержали вооруженного мужчину
13:21  22 января
Киев закупит один миллион доз COVID-вакцин - Кличко
UA | RU
UA | RU
22 января 2021, 15:01 68

В Раде сказали, чем нардепы займутся уже на следующей неделе

22 января 2021, 15:01 68
Читайте також українською мовою
Планируется рассмотрение ряда законопроєктів
Планируется рассмотрение ряда законопроєктів
Facebook
Читайте також
українською мовою

Народовластие через референдум, создание Бюро экономической безопасности, реформа СБУ - таковы главные законопроекты последней пленарной недели января и 4-й сессии ВРУ.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это те фундаментальные вещи, которые прежде всего должны проработать народные депутаты. Вообще сейчас у нас есть много домашних заданий, которые нужно решить в последнюю неделю. Но есть и новые законодательные инициативы, которые наработали депутаты во время праздников и к которым нас подталкивает ситуация с тарифами", - подчеркнул он.

По его словам, депутаты будут рассматривать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - это программная обещание "Слуги народа". Сейчас документ согласован и проработан со всеми международными институтами, а также украинскими экспертами и общественным сектором. В случае принятия украинцы получат возможность самостоятельно определять, как будет развиваться государство.

Кроме того, на этой неделе будут рассматривать создание нового органа - Бюро экономической безопасности, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

"В Украине может появиться современный независимый орган. Мы наконец ликвидируем налоговую полицию, а СБУ и Национальная полиция больше не будут заниматься правонарушениями в сфере экономики, которые им вообще несвойственны. К тому же создание этого органа является требованием бизнеса, который устал от давления, и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business. Таким образом, это следующий шаг для преобразования нашей финансовой системы в прозрачную, такую, которая будет отвечать мировым и европейским образцам", - отметил Корниенко.

Ранее сообщалось, что в Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса.

Украина Слуга народа Верховная Рада нардеп парламент
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »