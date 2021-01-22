В Раде сказали, чем нардепы займутся уже на следующей неделе

Планируется рассмотрение ряда законопроєктів

Планируется рассмотрение ряда законопроєктів

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Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это те фундаментальные вещи, которые прежде всего должны проработать народные депутаты. Вообще сейчас у нас есть много домашних заданий, которые нужно решить в последнюю неделю. Но есть и новые законодательные инициативы, которые наработали депутаты во время праздников и к которым нас подталкивает ситуация с тарифами", - подчеркнул он.

По его словам, депутаты будут рассматривать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - это программная обещание "Слуги народа". Сейчас документ согласован и проработан со всеми международными институтами, а также украинскими экспертами и общественным сектором. В случае принятия украинцы получат возможность самостоятельно определять, как будет развиваться государство.

Кроме того, на этой неделе будут рассматривать создание нового органа - Бюро экономической безопасности, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

"В Украине может появиться современный независимый орган. Мы наконец ликвидируем налоговую полицию, а СБУ и Национальная полиция больше не будут заниматься правонарушениями в сфере экономики, которые им вообще несвойственны. К тому же создание этого органа является требованием бизнеса, который устал от давления, и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business. Таким образом, это следующий шаг для преобразования нашей финансовой системы в прозрачную, такую, которая будет отвечать мировым и европейским образцам", - отметил Корниенко.

Ранее сообщалось, что в Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса.