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22 января 2021, 13:51 6

Разумков заявил, что к процессу возвращения заложников и пленных надо подходить взвешенно

22 января 2021, 13:51 6
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Он считает, что через частное лицо не должно ставить под срыв процесс общего обмена или выполнения договоренностей
Он считает, что через частное лицо не должно ставить под срыв процесс общего обмена или выполнения договоренностей
Фото: УНИАН
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что возвращение заложников и пленных через частное лицо не должно ставить под срыв процесс общего обмена или выполнения договоренностей.

Об этом Разумков сказал в комментарии телеканалу "Украина 24", пишет RegioNews.

"Если мы говорим о моей позиции, я думаю, что здесь главное - не навредить. Потому что если это может поставить под срыв процесс общего обмена или выполнения Минских договоренностей со всеми другими аспектами, которые отражены там, и других договоренностей, которые происходили на уровне представителей и ТКГ, и Нормандского формата - это обязательно надо учитывать", - сказал спикер.

Председатель ВР добавил, что "конечно, мы хотим как можно быстрее вернуть всех наших пленных, всех наших заложников, которые находятся на временно оккупированных территориях, но надо подходить к этому процессу взвешенно".

Напомним, ранее стало известно, что боевики вскоре могут передать Украине девятерых пленных.

Украина спикер Верховная Рада парламент
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