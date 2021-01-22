Разумков заявил, что к процессу возвращения заложников и пленных надо подходить взвешенно
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что возвращение заложников и пленных через частное лицо не должно ставить под срыв процесс общего обмена или выполнения договоренностей.
Об этом Разумков сказал в комментарии телеканалу "Украина 24", пишет RegioNews.
"Если мы говорим о моей позиции, я думаю, что здесь главное - не навредить. Потому что если это может поставить под срыв процесс общего обмена или выполнения Минских договоренностей со всеми другими аспектами, которые отражены там, и других договоренностей, которые происходили на уровне представителей и ТКГ, и Нормандского формата - это обязательно надо учитывать", - сказал спикер.
Председатель ВР добавил, что "конечно, мы хотим как можно быстрее вернуть всех наших пленных, всех наших заложников, которые находятся на временно оккупированных территориях, но надо подходить к этому процессу взвешенно".
Напомним, ранее стало известно, что боевики вскоре могут передать Украине девятерых пленных.