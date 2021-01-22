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22 січня 2021, 11:57 4

У неділю в 13 областях країни пройдуть повторні місцеві вибори

22 січня 2021, 11:57 4
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25 жовтня в Україні пройшли чергові місцеві вибори
25 жовтня в Україні пройшли чергові місцеві вибори
Фото: flickr
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У неділю, 24 січня, в Україні пройдуть повторні місцеві вибори.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Центральної виборчої комісії.

Згідно з інформацією ЦВК, цього дня у 13 областях обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також проходять вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінничина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.

Відповідно до ст.14 Закону України "Про місцеві вибори" повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання обраної особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата чи посади.

Повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області призначені через те, що обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер в листопаді 2020 р. від ускладнень COVID-19. Наразі на цю посаду претендують сім кандидатів, зокрема чинний мер Артем Семеніхін.

Нагадаємо, раніше у ЦВК заявили, що на Донбасі неможливо провести місцеві вибори у березні 2021 року.

Україна
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