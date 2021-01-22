В воскресенье в 13 областях страны пройдут повторные местные выборы

25 октября в Украине прошли очередные местные выборы

25 октября в Украине прошли очередные местные выборы

Фото: flickr

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии.

Согласно информации ЦИК, в этот день в 13 областях выбирают депутатов городских (1 лицо), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Также проходят выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадської поселкового совета (Ивано-Франковская область), Уланівської (Винничина) и Мурованский (Львовщина) сельских советов.

Согласно ст.14 Закона Украины "О местных выборах" повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в случае признания соответствующих выборов в этом избирательном округе такими, что не состоялись, или в случае признании избранного лица такой, которая отказалась от депутатского мандата или должности.

Повторные выборы городского головы Конотопа Сумской области назначены из-за того, что избранный 25 октября Александр Луговой умер в ноябре 2020 г. от осложнений COVID-19. Сейчас на эту должность претендуют семь кандидатов, в том числе действующий мэр Артем Семенихин.

Напомним, ранее в ЦИК заявили, что на Донбассе невозможно провести местные выборы в марте 2021 года.