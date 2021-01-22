Близько 80 нардепів не отримають зарплату за грудень через прогули

Загальна сума коштів, які не виплатять нардепам, становить 3,3 мільйона гривень

Загальна сума коштів, які не виплатять нардепам, становить 3,3 мільйона гривень

Фото з відкритих джерел

79 народних депутатів не отримають зарплату за грудень. Їх позбавили виплат, оскільки вони пропустили понад 30% голосувань у Раді за цей місяць.

Як пише RegioNews, про це повідомляє рух "Чесно" за підсумками засідання Комітету Ради з питань регламенту.

"Майже 80 народним депутатам цього місяця не дадуть грошей! А все тому, що у грудні 2020 року вони, без поважних причин, пропустили понад 30% голосувань у ВР або більш ніж половину засідань комітетів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна сума коштів, які не виплатять нардепам, складає 3,3 мільйона гривень.

Той випадок, коли записка від мами не допоможе 🤷 Майже 80 народним депутатам цього місяця не дадуть грошей! Йдеться... Posted by Рух ЧЕСНО on Thursday, January 21, 2021

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за рік 100 нардепів жодного разу не виступили в Раді.