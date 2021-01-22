Около 80 нардепов не получат зарплату за декабрь из-за прогулов

Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам, составляет 3,3 миллиона гривен

Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам, составляет 3,3 миллиона гривен

Фото из открытых источников

79 народных депутатов не получат зарплату за декабрь. Их лишили выплат, поскольку они пропустили более 30% голосований в Раде за этот месяц.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает движение "Честно" по итогам заседания Комитета Рады по вопросам регламента.

"Почти 80 народным депутатам этого месяца не дадут денег! А все потому, что в декабре 2020 года они без уважительных причин пропустили более 30% голосований в ВР или более чем половины заседаний комитетов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма средств, которые не выплатят нардепам, составляет 3,3 миллиона гривен.

Тот случай, когда записка от мамы не поможет 🤷 Почти 80 народным депутатам этого месяца не дадут денег! Говорится... Posted by Движение ЧЕСТНО on Thursday, January 21, 2021

Напомним, ранее стало известно, что за год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде.