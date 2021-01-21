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21 січня 2021, 15:53 377

В СБУ назвали причини обшуків у "Київводоканалі": чиновника спіймали на хабарі

21 січня 2021, 15:53 377
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Підозрюваного затримали у службовому кабiнетi пiд час отримання 14,7 тисяч доларiв
Підозрюваного затримали у службовому кабiнетi пiд час отримання 14,7 тисяч доларiв
Фото: СБУ
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Причиною проведення слідчих дій працівниками СБУ в головному офісі “Київводоканалу” стало затримання начальника одного із департаментів відомства під час отримання хабара.

Про це повідомляє "Українська правда” із посиланням на радницю голови СБУ з комунікацій Олену Семикіну, передає RegioNews.

В СБУ повідомили, що посадовець "Київводоканалу" вимагав 38,2 тисячі доларiв вiд представника комерцiйної структури – за погодження дозволiв на розмiщення зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує "Киïвводоканал”, - пише видання.

Відомо, що підозрюваного затримали у службовому кабiнетi пiд час отримання 14,7 тисяч доларiв. Перед цим правоохоронці задокументували отримання ним авансу у розмірі 9,1 тисяч доларiв.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження (ч. 3 ст. 368 ККУ – "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ проводить обшуки у головному офісі "Київводоканалу". В компанії заявляють, що "відкриті до співпраці", але подробиць та причин обшуків не розголошують.

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