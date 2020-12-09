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09 грудня 2020, 09:01 2195

У центрі Києва в підземному переході вбили чоловіка

09 грудня 2020, 09:01 2195
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Від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці події
Від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці події
Фото: Kiev Operative
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В підземному переході на Майдані Незалежності сталася бійка, під час якої один із чоловіків наніс смертельне ножове поранення іншому. 

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Повідомлення про конфлікт надійшло в поліцію о 20:10.

Для перевірки інформації оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції та наряди поліцейських, які несуть службу у центрі столиці”, - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що між чоловіками виник конфлікт у ході якого один з них вдарив свого опонента ножем у живіт. Від отриманих травм 30-річний потерпілий помер на місці події.

Учасників конфлікту встановлено та доставлено до територіального управління поліції для з’ясування усіх обставин скоєного", - додається у повідомленні.

За даним фактом слідчі Шевченківського управління поліції уже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування, у рамках якого встановлюватимуться усі обставини та причини цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 13 листопада в результаті затримання порушників, один із поліцейських Києва отримав 3 вогнепальні поранення. Патрульного госпіталізували медики.

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