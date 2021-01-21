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21 січня 2021, 14:58 2

У Держспоживслужбі кажуть, що в Києві не очікується сплеску захворюваності після локдауну

21 січня 2021, 14:58 2
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Ситуація в столиці залишається повністю прогнозованою і контрольованою
Ситуація в столиці залишається повністю прогнозованою і контрольованою
Фото з відкритих джерел
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У Києві після завершення локдауну не очікується великого зростання захворюваності на COVID-19. Ситуація в столиці залишається повністю прогнозованою і контрольованою.

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він зазначив, що очікується невелике збільшення захворюваності, однак про можливий спалах поки не йдеться.

"Буде незначне збільшення захворюваності. Але ситуація сьогодні повністю відповідає прогнозам захворюваності на грип та коронавірусну інфекцію. Ніяких жорстких заходів не потрібно вводити", — заявив Рубан.

Він додав, що з понеділка Україна повинна повернутися до адаптивного карантину. Як саме буде організовано карантин, поки невідомо, проте він припустив, що кожен регіон прийматиме рішення про обмежувальні заходи, виходячи з ситуації.

Раніше у МОЗ назвали регіони, де найвищий рівень захворюваності на COVID-19.

коронавірус Україна Київ хвороба лікарні
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