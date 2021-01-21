У Харкові викрили схему з реконструкцією спортмайданчиків: збитки оцінили в 2,2 мільйона

Неналежну якість робіт встановлено по 13 об’єктах, які реконструювала компанія

Неналежну якість робіт встановлено по 13 об’єктах, які реконструювала компанія

Фото: khar.gp.gov.ua

У Харкові оголосили про підозру директору фірми-підрядника, яка займалася реконструкцією спортивних майданчиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Відомо, що фірма-підрядник укладала договори на реконструкцію спортмайданчиків із КП "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" протягом 2016-2019 років.

За результатами комплексних будівельно-технічних та економічних експертиз щодо 13 об’єктів встановлено неналежну якість виконаних робіт, а саме: відсутність бетонного фундаменту, невідповідність проєкту розмірів шарів покриття, а також форми, структури, розміру бетонних фундаментів.

Фактичні характеристики та якість фундаменту, який є головною несучою конструкцією спортивного комплексу, експлуатація за призначенням спортивних майданчиків неможлива, оскільки вони перебувають в аварійному стані. Загальна сума збитків складає майже 2,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

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