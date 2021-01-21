Депутати Чернігівської облради втретє спробують зібратись на сесію

Її двічі не могли розпочати через відсутність кворуму

Її двічі не могли розпочати через відсутність кворуму

Фото: Суспільне

Розпорядження про проведення сесії підписала голова обласної ради Олена Дмитренко, передає RegioNews.

Робота постійних депутатських комісій розпочнеться об 11 годині 26 січня 2021 року в закріплених за ними кабінетах обласної ради. Пленарне засідання другої (позачергової) сесії обласної ради відбудеться цього ж дня о 12 годині в залі засідань обласної ради", - йдеться в тексті розпорядження.

Нагадаємо, 28 грудня у Чернігові вже вдруге не змогли провести сесію облради. 23 грудня позачергова сесія обласної ради також не відбулася. В залі зареєструвався лише 31 депутат, тому сесія не була правомочна.

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Дмитренко Олена. Глава Чернігівської обласної ради. Досьє