Депутати Чернігівської облради втретє спробують зібратись на сесію
У Чернігові депутати обласної ради 26 січня вже втретє збираються провести позачергову сесію.
Розпорядження про проведення сесії підписала голова обласної ради Олена Дмитренко, передає RegioNews.
Робота постійних депутатських комісій розпочнеться об 11 годині 26 січня 2021 року в закріплених за ними кабінетах обласної ради. Пленарне засідання другої (позачергової) сесії обласної ради відбудеться цього ж дня о 12 годині в залі засідань обласної ради", - йдеться в тексті розпорядження.
Нагадаємо, 28 грудня у Чернігові вже вдруге не змогли провести сесію облради. 23 грудня позачергова сесія обласної ради також не відбулася. В залі зареєструвався лише 31 депутат, тому сесія не була правомочна.
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