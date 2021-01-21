Депутаты Черниговского облсовета в третий раз попытаются собраться на сессию
В Чернигове депутаты областного совета 26 января уже в третий раз собираются провести внеочередную сессию.
Распоряжение о проведении сессии подписала глава областного совета Елена Дмитренко, передает RegioNews.
Работа постоянных депутатских комиссий начнется в 11:00 26 января 2021 года в закрепленных за ними кабинетах областного совета. Пленарное заседание второй (внеочередной) сессии областного совета состоится в этот же день в 12:00 в зале заседаний областного совета", - говорится в тексте распоряжения.
Напомним, 28 декабря в Чернигове уже во второй раз не смогли провести сессию облсовета. 23 декабря внеочередная сессия областного совета также не состоялась. В зале зарегистрировался лишь 31 депутат, поэтому сессия не была правомочна.
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Дмитренко Елена. Глава Черниговского областного совета. Досье